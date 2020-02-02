2020/02/02 | 22:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قائد قاطع محور الشمال في هيئة الحشد الشعبي يلماز النجار، الاحد، وفدا من النخب الدينية التركمانية للتعزية باستشهاد القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقه.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن وفدا من النخب الدينية التركمانية يتقدمهم الشيخ موفق عز الدين محمد رئيس جمعية الفاتح لعلماء تركمان العراق زار، اليوم،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجار يستقبل وفدا من النخب الدينية التركمانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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