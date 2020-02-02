عضو بمفوضية حقوق الانسان يعلن حصيلة ضحايا التظاهرات منذ 25 تشرين الماضي

2020/02/02 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاحد، عن حصيلة ضحايا التظاهرات منذ 25 تشرين الاول الم...





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