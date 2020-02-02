روسيا تعلق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من غد الاثنين بسبب

2020/02/02 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قررت روسيا، اليوم الأحد، تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من غد الاثنين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، والذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص هناك.

وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية "إر جي دي" في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا القرار سار حتى إشعار آخر، ويهدف إلى "منع وصول عدوى فيروس كورونا الجديد إلى أراضي روسيا".

ويخص القرار قطارات الركاب التالية: القطاع رقم 3/4 بكين - موسكو التابع لسكك الحديد الصينية، والقطار رقم 320/20-19/319 الذي يتبع مسار مدينة تشيتا (روسيا) - مدينة زابايكالسك (روسيا) - بكين، إضافة إلى العربات التي تدخل ضمن القطارات موسكو - بكين رقم 2/1 ورقم 320/319 ورقم 20/19.

بغداد اليوم- متابعة

اعلن وزارة الدفاع الروسية، الاحمد (02 شباط 2020)، تمكن دفاعات قاعدة حميميم في مدينة اللاذقية الليلة الماضية من رصد طائرات بلا طيار، أطلقت من منطقة وقف التصعيد في إدلب، باتجاه حميميم.

وقالت الوزارة في بيان، نقلا عن رئيس مركز

بغداد اليوم-متابعة

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الأحد، أنه سيضخ 1200 مليار ين (نحو 174 مليار دولار) لمساعدة الاقتصاد الوطني الذي تعرض لهزة عنيفة بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن تدخل المركزي س

بغداد اليوم- متابعة

أمرت نيابة الطفل المصرية، الاحد، بحبس المتهم بقتل نجل المذيعة مروة ميمى، المذيعة بقناة النهار 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة القتل الخطأ.

وأكدت صحيفة "اليوم السابع"، أن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بك

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