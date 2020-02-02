2020/02/02 | 22:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، أن بلاده ترحب باختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي بعد موجة احتجاجات شعبية عارمة شهدها العراق ضد الطبقة السياسية الحاكمة.وقال موسوي في بيان صحافي له: ”ترحب الجمهورية الإسلامية بانتخاب محمد توفيق علاوي رئيسا لمجلس الوزراء العراقي“، مضيفا أن ”إيران مستعدة لتزويد الحكومة العراقية والشعب بكل وسائلها للتغلب على مشاكل العراق وتحقيق أهدافها السامية“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران ترحب بتكليف "علاوي" بتشكيل الحكومة المؤقتة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران ترحب بتكليف "علاوي" بتشكيل الحكومة المؤقتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).