روسيا تعلق على حركة القطارات مع الصين

2020/02/02 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت روسيا، اليوم الأحد، تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من غد الاثنين بسبب انتشار فيروس “كورونا”، والذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص هناك.وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية “إر جي دي” في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا القرار سار حتى إشعار آخر، ويهدف إلى “منع وصول عدوى فيروس كورونا الجديد إلى […]

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