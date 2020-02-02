اتهام أنصار الصدر بـ”العمالة لإيران”

2020/02/02 | 23:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، الأحد، اعتراضا على تكليف السياسي العراقي محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة، ومحاولة أنصار التيار الصدري إخلاء ساحات الاعتصام من المحتجين، الأمر الذي […]

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