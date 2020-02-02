جريس الهامس - من ذاكرة الفيسبوك الساهرة في ليالي الشتاء القاحل - 2 على جدار الثورة المغدورة رقم 248

2020/02/02 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس من ذاكرة الفيسبوك الساهرة في ليالي الشتاء القاحل 2 - رقم 248 1 - 2شباط 1980 :لاتنسوا مجزرة حماة الأولى التي ذهب ضحيتهاأكثر من ثلاثين ألف بريء أعزل من أبناء شعبنا المدنيين..على أيدي المجرمين حافظ ورفعت الأسد - وشفيق فياص - علي دوبا - محمد ناصيف - وغيرهم وتدمير المدينة بجوامعها وكنائسها ومدارسها بالتواطؤ مع الإخوان المسلمين بقيادة المجرم "عدنان عقلة " وعصابته المسماة " الطليعة المقاتلة "......

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