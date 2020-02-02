طلال الربيعي - العودة الى لينين 7

2020/02/02 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي إذا كان هذا صحيحًا, كما تثبت الممارسة والتفكير اللينيني, أن الوضع الثوري في روسيا كان استثائيا او خاصا بوضع روسيا عند اندلاع ثورتها, ربما ينبغي لنا, يقول التوسر, أن نسأل ما هو استثنائي حول هذا "الوضع الاستثنائي"؟ وما إذا كان, مثل جميع الاستثناءات, لا يوضح هذا الاستثناء قواعده-لأنه لو فعل هذا لما كان استثنائيا؟ اذن اليس الاستثناء هو القاعدة نفسها وليس للاستثناء من قاعدة؟ كما انه, بعد كل شيء......

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