توتنهام يستغل النقص العددي لمانشستر ويحقق فوزا مثيرا في الدوري الانكليزي

2020/02/02 | 23:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حقق توتنهام هوتسبير انتصارًا ثمينًا مساء اليوم الأحد على حساب ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.

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