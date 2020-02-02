الكهرباء تعتذر لابناء هذه المحافظات عن أسباب النقص الكبير في ساعات التجهيز وتكشف اسبابه

2020/02/02 | 23:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن أسباب النقص الكبير بساعات تجهيز الطاقة في العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط.

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