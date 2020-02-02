الا طالباني و بلاسخارت تناقشان دور المرأة البرلمانية في اقرار التشريعات الصادرة من مجلس النواب

2020/02/02 | 23:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

التقت النائبة الا طالباني عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ورئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات، اليوم الأحد، ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت في مكتبها ببغداد.

وذكرت الدائرة الاعلامي لمجلس النواب، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم التباحث خلال اللقاء حول اخر المستجدات على الساحة السياسية وتكليف رئيس وزراء جديد واهمية دور المرأة العراقية في التشكيلة الوزارية الجديدة ومشاركتها في جميع اللقاءات التفاوضية حول اختيار الكابينة الوزارية الجديدة".

واضافت انه "ايضا تم التطرق الى مناقشة دور المرأة العراقية البرلمانية في إقرار اهم التشريعات والقوانين الخاصة بها ودعم مطالب المتظاهرين في البرنامج الحكومي القادم وكافة القوانين والتشريعات الصادرة من قبل مجلس النواب".

من جانب اخر أكدت بلا سخارت "دعمها المتواصل في تطوير عمل المرأة العراقية البرلمانية من خلال دورها في مجلس النواب العراقي ومنظمات المجتمع المدني".

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