هذا ماشهده العراق من احداث اليوم الاحد

2020/02/02 | 23:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم الأحد 2 شباط/ فبراير 2020، تطورات سياسية مختلفة، وأحداثًا أمنية متفاوتة، نلخص لكم أبرز ما حدث خلال اليوم:سياسي: طرد اتباع الصدر "القبعات الزرق" من ساحات التظاهر في ذي قار وكربلاء والنجف والكوت وميسان وبابل وجسر الجمهورية في بغداد .سياسي: توقع عضو مجلس النواب “جواد الموسوي”، اليوم الأحد، احتفاظ من 2 -3 وزراء بحقائبهم الوزارية في حكومة محمد توفيق علاوي.أمني: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى العراق، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.سياسي: أكد عضو مجلس النواب “أحمد الكناني” اليوم الأحد، أن تطبيق وعود رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، على أرض الواقع بحاجة إلى ست سنوات.أمني: كد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية “محمد رضا”، اليوم الأحد، إلزام رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق.أمني: أفاد مصدر امني، مساء اليوم الأحد، بعودة سيطرة المتظاهرين على جسر الجمهورية في بغداد بعد انسحاب أصحاب “القبعات الزرق”.سياسي: دعا عضو مجلس النواب “محمد شياع السوداني” اليوم الأحد، المتظاهرين إلى فتح حوار مباشر مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لبحث سبل تحقيق التعهدات التي تعهد بها في خطاب التكليف.سياسي: أبلغ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عن توقفه عن أي لقاء أو قرار مهم واستراتيجي مستحدث وغير مدرج حالياً في جدول إعماله اعتباراً من اليوم، فيما أكد دعمه دعمه الكامل لتشكيل الحكومة.أمني: دعت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لإنقاذ مستقبل طلبة العراق، فيما حددت 8 مشاكل تواجههم.أمني: بعد يوم من تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية، نظم عشرات آلاف من العراقيين مسيرات في بغداد والمحافظات الجنوبية، رافعين لافتات تدعوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي للوقوف بجانب الشعب العراقي للخلاص من المليشيات والأحزاب الفاسدة.سياسي: قال الناشط في ساحات التظاهر في البصرة “عدنان الوحيلي” ان ” الكتل السياسية بترشيحها محمد توفيق علاوي كأنها اشعلت نار الحرب مع المتظاهرين وما نادت به المرجعية من ترشيح شخصية غير جدلية واصروا على تكليف شخصية من داخل الكتل السياسية ضاربين بذلك مطالب المتظاهرين وتضحياتهم عرض الحائط “.سياسي: يقول رئيس هيئة النزاهة السابق “موسى فرج” عن الفساد في العراق ان “الدولة تسرق نفسها”.أمني: وجهت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، كتابا عاجلا الى وزارة الدفاع، لتعزيز أمن ناحية قره تبه، في محافظة ديالى، عقب اختطاف سبعة مدنيين، بينهم طلاب، مساء الخميس الماضي، عبر سيطرة وهمية نصبها تنظيم ” داعش” في الطريق المؤدي الى الناحية، فيما كشف مصر حكومي، عن عقوبات طالت قيادات أمنية، بعد الحادثة.أمني: أعلنت وزارة الداخلية ” اليوم الاحد” تحرير شخص مختطف والقبض على خاطفيه جنوبي بغداد.أمني: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكنها من ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.أمني: أعلنت وزارة الداخلية “اليوم الاحد” القاء القبض على سبعة متهمين بترويج وبيع المخدرات جنوبي الموصل في محافظة نينوى.سياسي: قال عضو مجلس النواب “هوشيار عبد الله” الأحد، أن اختيار محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، ليس تغييرا بل استنساخ لتجربة عبد المهدي بدقة عالیة.أمني: اعلنت مديرية شرطة الديوانية في محافظة القادسية القاء القبض على سبعة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.سياسي: تظاهر الالاف ففي مدينة النجف ضد تكليف علاوي برئاسة الوزراء، و رفع متظاهرون لافتة تقول “محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب.سياسي: احتشد مئات الآلاف من الطلاب في ساحة التحرير في العاصمة بغداد تعبيراً عن رفضهم لاختيار مرشح احزاب السلطة “محمد توفيق علاوي” لرئاسة الحكومة ورددوا شعارات منددة بالأحزاب السياسية التي لم تستجيب لمطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة بعيداً عن الاحزاب الحاكمة وتمهد لانتخابات مبكرة.أمني: طالبت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب “اليوم الاحد” الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة عراقيين محتجزين منذ أسبوعين في منازلهم بالصين بسبب ’’كورونا’’.سياسي: استمر الشارع بالتظاهرات رفضاً لخيار الكتل السياسية بتولي محمد علاوي رئاسة الحكومة كونه شريك في العملية السياسية منذ الاحتلال الامريكي ومتهم بقضايا فساد حكم على اثرها غيابياً بالسجن 7سنوات.أمني: اعتقلت قوات مكافحة الشغب المُسعف في ساحات التظاهر في العاصمة بغداد “خلدون الصعب” في ساحة الوثبة وسط العاصمة، فيما يواصل المتظاهرون تصعيدهم لرفض خيار الكتل السياسية لتولي رئاسة الحكومة.

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