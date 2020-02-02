اعتقال 3 متهمين بالخطف بجانب الكرخ في بغداد

2020/02/02 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على 3 متهمين بالخطف في جانب الكرخ.وقالت المديرية في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مفارز مكتب الحرية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بخطف شخص في جانب الكرخ من العاصمة بغداد ومساومة ذويه مقابل مبلغ من المال”.[…]

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