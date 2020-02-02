2020/02/02 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

مهّد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لكابينته الوزارية بالإعلان عن ملامح برنامجه الحكومي الذي لاقى قبول ورضا الكتل السياسية والمتظاهرين، وبينما أكدت السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب عزمها تشكيل لجنة مختصة تسهم مع رأس السلطة التنفيذية في إعداد برنامج الحكومة المؤقتة، يرى خبير قانوني أن الانتخابات المبكرة، إحدى مفردات البرنامج، لا يمكن إجراؤها إلا بحلّ البرلمان الحالي.

وقال النائب يونادم كنا، في حديث لـ"الصباح": ان المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي كان ضمن خمسة مرشحين من قبل محتجي التحرير، مشيراً الى أن بعض نواب الكتل السياسية ممن آزروا الاحتجاجات السلمية تبنوه وتعاهدوا ألا يكون المرشح من بين المنتمين للاحزاب من اجل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدل وبناء دولة المؤسسات

والمواطنة.

كنا الذي دعا الكتل السياسية للالتزام بوعودها في عدم التدخل باختيار التشكيلة الحكومية التي ستقدم الى مجلس النواب الشهر المقبل للتصويت عليها، حثّ رئيس الوزراء المكلف على اختيار شخصيات اكاديمية تتمتع بالخبرة والكفاءة وحسن السيرة والسلوك من ساحات الاحتجاج في بغداد وذي قار والبصرة وباقي المحافظات لكابينته الوزارية، متوقعاً اختيار شخصيات تكنوقراط في الحكومة المقبلة، او الابقاء على بعض الحاليين الذين اثبتوا كفاءتهم ونزاهتهم في عملهم.

وعن الرأي القانوني لإجراء الانتخابات، قال الخبير القانوني طارق حرب، في حديث لـ"الصباح": ان علاوي قطع عهداً على نفسه بإجراء انتخابات خلال مدة عام، مشيراً الى ان اجراء هذه الانتخابات يتم بطريقتين، الاولى توصية من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب بحسب المادة 64 من الدستور وتجرى الانتخابات خلال 60 يوماً، او ان يبادر مجلس النواب بحل نفسه إذ "لا يمكن اجراء اي انتخابات بوجود مجلس نواب يعقد جلساته وتجتمع لجانه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية للتعاون في إعداد البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية للتعاون في إعداد البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).