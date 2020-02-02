2020/02/02 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

تباحث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول انجاز عملية انتقال سلس للسلطة تراعى فيه الشروط الدستورية والديمقراطية كافة، بينما اكد عبد المهدي التوقف عن الدخول في التزامات اساسية داخليا وخارجيا.

وبحسب بيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه، فان "عبد المهدي زار محمد توفيق علاوي لتقديم التهنئة بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة، والتباحث لإنجاز عملية الانتقال المرتقبة للسلطة ولدعم الحكومة المقبلة وإنجاح عملية وضع منهاجها الوزاري وتنفيذه.

كما اكد تقديمه الدعم الكامل لعلاوي خلال فترة تشكيل الحكومة الجديدة، والتعاون التام لضمان انطلاقتها بقوة وتعزيز التبادل السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية.

وذكر عبد المهدي في اللقاء نفسه انه اعتباراً من اليوم سيتوقف عن اي لقاء او اتخاذ أي قرار مهم وستراتيجي مستحدث، وغير مدرج حالياً في جدول اعماله كرئيس للوزراء وقائد عام للقوات المسلحة، خشية ان تؤثر هذه اللقاءات او القرارات في السياسة التي سيعلنها قريباً رئيس مجلس الوزراء المكلف، ليترك للاخير فرصة عرض سياساته وخططه المستقبلية ومنع اي تعارض معها.

وشدد عبد المهدي على اكمال الاستعدادات والبدء بتسليم الملفات الى الفريق الحكومي الجديد، ليتولى قيادتها وفقا لرؤية رئيس الوزراء المكلف والمنهاج الوزاري الجديد، مع الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة الكاملين لتمكين نجاحه.

واتفق الرئيسان على الاستمرار بأقصى درجات التعاون والتشاور خلال الفترة الانتقالية، من أجل ضمان استمرارية العمل الحكومي وتنفيذ القرارات

المتخذة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث مع علاوي اجراءات تسليم السلطة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث مع علاوي اجراءات تسليم السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).