تسهيل منح سمات الدخول للوافدين

2020/02/02 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سعد السماك

في إطار توجيهات وزير الداخلية الفريق ياسين الياسري، بتسهيل منح سمات الدخول بانواعها كافة للأجانب الوافدين الى البلاد ، اتخذت مديرية شؤون الإقامة في الوزارة، عدة إجراءات لمنح سمات دخول للوافدين في " اليوم نفسه"، لاسيما الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.



وأفاد مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء نشأت الخفاجي في حديث لـ "الصباح"، بأن "منح سمات الدخول للوافدين سيكون في اليوم نفسه إذا كانت مستوفية للشروط القانونية، وتسلم الى المستفيد في اليوم الذي يليه".

وأضاف، ان "المديرية وضعت خطة لتبسيط إجراءات منح الفيزا للوافدين للبلاد من مختلف بلدان العالم".

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