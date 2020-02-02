جامعة واسط توجه باستئناف الدوام الرسمي بجميع كلياتها

2020/02/02 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس جامعة واسط، اليوم الاحد، باستئناف الدوام الرسمي في جميع كليات الجامعة.وذكر مجلس جامعة واسط في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “وجه الطلبة وأساتذة الجامعة باستئناف الدوام الرسمي، داعياً الى البدء بصفحة جديدة للمساهمة بمشروع الإصلاح ،الذي تشكل العملية التعليمية محوراً رئيساً من محاوره.وأشاد المجلس، بوقفة الطلبة لنصرة العراق خلال الفترة […]

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