جامعة واسط توجه باستئناف الدوام الرسمي

2020/02/02 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس جامعة واسط، باستئناف الدوام الرسمي في جميع كليات الجامعة.

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