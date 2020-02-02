2020/02/02 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد تحالف سائرون، أن دعمه لحكومة محمد توفيق علاوي مشروط بتنفيذ حزمة من المتطلبات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: دعمنا لحكومة علاوي مشروط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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