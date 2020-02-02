10 احداث ضربت العالم في الشهر الاول من عام 2020 وهي ..؟!!

2020/02/02 | 23:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد شهر يناير من العام الحالي 2020 بأحداث قلما يشهدها الشهر الأول من السنة الجديدة، حيث بدأت باغتيال شخصيات هامة كادت تشعل حربا كبيرة، وانتهت بإعلان الرئيس الأمريكي “صفقة القرن”.[…]

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