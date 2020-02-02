توتنهام يفوز على نظيره مانشستر بهدفين نظيفين

2020/02/02 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب “توتنهام الجديد”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم الفرص العديدة التي سُنحت للضيوف، حيث سدد لاعبو مانشستر سيتي على المرمى في 11 مناسبة.واحتسب […]

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