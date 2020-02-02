تعرف على الدول التي سجلت فيها اصابات بفيروس “كورانا” القاتل

2020/02/02 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب خارج الصين القاريّة وماكاو وهونغ كونغ والتيبت، بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 150 شخصاً في أكثر من 20 بلداً.– الصين – وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة أكثر من 14 ألف شخص غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 304 مصابين، بحسب أحدث حصيلة رسمية نشرت في الثاني من […]

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