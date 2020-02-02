محافظ النجف يدعو متظاهري ساحة الصدرين الى عدم قطع الطرق وتجنب الخروج عنها

2020/02/02 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

دعا محافظ النجف، لؤي الياسري، الاحد، متظاهري ساحة الصدرين الى عدم قطع الطرق، وتجنب الخروج عن...





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