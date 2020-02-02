بعد الاشتباكات مع اتباع الصدر ..حشود بالمئات تقتحم ساحة التحرير لدعم المتظاهرين السلميين

2020/02/02 | 23:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يتبع

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