ذي قار تمهل

2020/02/02 | 23:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار دعا متظاهرو محافظة ذي قار المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة محمد توفيق علاوي الى تقديم استقالته او جر البلاد الى كارثة وازمات مضافة .

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