2020/02/02 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. تعيين رئيس جديد لديوان رئاسة الجمهورية بالوكالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تعيين رئيس جديد لديوان رئاسة الجمهورية بالوكالة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تعيين رئيس جديد لديوان رئاسة الجمهورية بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).