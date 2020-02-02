2020/02/02 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول إيراني، يوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلده، وتحديدا في محافظة أصفهان.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، عن المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية، آرش نجيمي، قوله: ”تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمحافظة أصفهان”.وأضاف أن ”الشخص المصاب الذي يرقد في مستشفى الفارابي يبلغ من العمر 29 عاما”.وأوضح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الرسمية: تسجيل اول اصابة بفيروس “كورونا” في ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الرسمية: تسجيل اول اصابة بفيروس “كورونا” في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).