الصدر يعد بـ

2020/02/03 | 00:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، عن رفضه التعدي على "ثورة تشرين"، وفيما أكد ان "عراقنا في خطر"، دعا إلى الكف عن الانجرار خلف صوت العنف والتشدد.

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