2020/02/03 | 00:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، موقفه من تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوطنية يعلن موقفه من حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوطنية يعلن موقفه من حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).