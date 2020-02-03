أحمد صبحى منصور - من آمن ب ( محمد ) فقد كفر. ( 8) : عبادة الأسماء لدى الكفار المشركين

2020/02/03 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) أولا : 1 ـ لو وقف شخص في ميدان عام ونادى بأعلى صوت قائلا : ( لعنك الله يا عبد الله بن عثمان ) ما إلتفت اليه أحد .ولكن لو قال : ( لعنك الله يا أبا بكر الصديق ) فربما تعرض للقتل .هذا مع إن الإسم الحقيقى لأبى بكر الصديق هو ( عبد الله بن عثمان ).أكثر من بليون من المحمديين يقدسون إسم أبى بكر الصديق .يقدسون مجرد الإسم المصنوع ولا يعرفون شيئ......

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