وفد ماليزي يزور اهوار الجبايش

2020/02/03 | 00:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت منظمة السياحة والبيئة في قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، أن وفد ماليزي اختتم زيارته إلى المحافظة.

وذكر رئيس المنظمة، رعد الأسدي لـ"الغد برس"، أن " وفد اسوي من دولة ماليزيا ومكون من 24 سائح اختتم زيارة الاهوار مساء اليوم"، لافتا إلى أن " الفود هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى الاهوار ومناطقها".

وأشار إلى أن " الوفد ضم عددا من الباحثين الذين انبهروا بطبيعة الاهوار"، مؤكداً انهم " الوفد استمرت زيارته ثلاثة أيام في البلاد زار خلالها عددا من المواقع الأثرية والسياحية في البلاد، حيث كان آخرها اهوار قضاء الجبايش جنوبي المحافظة ".

وبين الأسدي، أن" الوفد الماليزي وعد بتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة لتطوير السياحة في البلاد".

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