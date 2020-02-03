القبض على متهم بحوزته سلاح ناري في ذي قار

2020/02/03 | 00:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بحوزته سلاح ناري في المحافظة.

وقال اعلام الشرطة، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة ذي قار ولغرض متابعة مطلوبين ومتهمين في قضاء النصر، ونفذت مفارز من شرطة النصر وبالاشتراك مع فوج الطوارئ الخامس ممارسة امنية محدودة لمتابعة اوامر القبض في القضاء".

وتابع انه "ومن خلال تطبيق الممارسة الامنية وتشديد الاجراءات، تم الاعتداء على المفرزة باطلاق النار وعلى الفور تم ملاحقة المتهمين وبعد المتابعه تم القاء القبض على المتهم ( ك.س) وضبط معه سلاح نوع ( تركي ) وتم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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