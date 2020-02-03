بالدماء .. ساحات التظاهر في العراق تتعهد بالاستمرار في الاحتجاجات الشعبية حتى تحقيق المطالب

2020/02/03 | 00:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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