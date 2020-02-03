2020/02/03 | 00:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار افاد ناشطون لـ"كلكامش برس " ان انشقاقات كبيرة تحصل الان في صفوف التيار الصدري وسرايا السلام في محافظة ذي قار ، على خلفية التصعيد الذي تشهده أحداث احتجاجات تشرين وتطورات المشهد السياسي في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انشقاقات كبيرة في صفوف التيار الصدري وسرايا السلام في محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انشقاقات كبيرة في صفوف التيار الصدري وسرايا السلام في محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).