الجيش السوري يطهر ثلاث قرى بريف إدلب

2020/02/03 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حررت وحدات الجيش العربي السوري، ثلاث قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية .

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