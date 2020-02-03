محمد محمود عبد العزيز وأبيه .. قصة وفاء نادرة وإنتظار لموعد اللقاء

2020/02/03 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ «رحلت روحى، وبقيت أنا، بدون روح»، بهذه الكلمات المؤثرة، عبر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز ، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، عن حالة الحزن الشديد التي يعيشها منذ رحيل «الساحر» قبل 3 أعوام، مقدمًا رسالة حب ووفاء عبر حديثه الذى لاينقطع عن والده.ولا يتوقف الابن الأكبر للفنان الراحل، […]

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