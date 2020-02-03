2020/02/03 | 00:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تداول ناشطون على مواقع التواصل انباء عن حرق مقر لسرايا السلام في محافظة ذي قار، الا ان انباء اخرى ، كذبت الخبر وقالت ان المتظاهرين لم يحرقوا اي مقر لاتباع الصدر ،في المحافظة .في الاثتاء ،قال متظاهرون انهم لن يتأخروا عن حرق مقرات "الصدر " في المحافظة ,واضاف متظاهر لـ "كلكامش برس" ان "المتظاهرين بحالة غضب من توجيهات الصدر لاتباعه بقمع الاحتجاجات بشكل اخر ..نعم قد نقدم على حرق مقراته ..لقد انقلب على التظاهرات بعد ان عجز عن قياداتها ..انها ثورة شعب ضد الفساد وليس ضد النظام القائم في العراق الان ..الشهداء هم قادتنا وليس الصدر ".اخرون قالوا لـ"كلكامش برس "، "ننتظر موقف المرجعية ..عليها ان تحسم ما يحصل الان من احتلال الصدريين للمطعم التركي والاعتداء على المتظاهرين ..لن ننتظر حتى الجمعة هذا نداء للمرجعية ".بينما دعا ناشط القوات الامنية الى "الدخول لساحات التظاهر والقبض على المسلحين من الفصائل المسلحة واخلاء كل الالات القاتلة من المطعم التركي وغيرها من ساحات التظاهر ".وشهدت ساحة التحرير في بغداد اشتباكات بين المتظاهرين واتباع الصدر بعد تغريدة دعا فيها الصدر "القبعات الرزق"الى الاستنفار والدخول الى ساحات التظاهر في المدن التي تشهد احتجاجات لكن الدعوة فشلت بعد ان تصدى المتظاهرون الى الجماعات الزرقاء وطردوهم من ساحات التظاهر باستثناء ساحة التحرير بعد ان تسللوا اليها بخديعة العودة الى التظاهر .

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