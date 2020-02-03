الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني 1/2/2020

2020/02/03 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني في يوم السبت، الموافق 1-2-2020، اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني في مدينة رام الله، حيث كان بند الاجتماع الوحيد هو مناقشة ما يسمى بصفقة القرن، وتبعاتها على قضية شعبنا الفلسطيني.وقد افتتح الاجتماع بالوقف دقيقة صمت حداداً على وفاة نائب الامين العام للحزب الرفيق محمد علقم (أبو فادي)، ومن ثم بدأ النقاش بشكل مستفيض عن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينة وتحديداً صفقة القرن، حيث اعتبر ا......

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