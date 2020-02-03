حقيقة وفاة الفنانة «منال سلامة»

2020/02/03 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، منذ قليل ، شائعة تفيد بوفاة الفنانة المصرية “منال سلامة” ، دون الكشف عن أى تفاصيل.وبدورها نفت الفنانة نهال عنبر ، تلك الشائعة ، ونشرت صورة للفنانة منال سلامة ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة :” الجميلة منال سلامة […]

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