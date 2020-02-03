2020/02/03 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنسو فاتي لاعب برشلونة يدخل تاريخ الدوري الإسباني بمساعدة القائد ليونيل ميسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يُدخل فاتي تاريخ الدوري الإسباني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يُدخل فاتي تاريخ الدوري الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).