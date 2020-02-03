تشخيص أسباب حكة الرأس والفلفل الحار لعلاج تساقط الشعر

2020/02/03 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬برلين‭ -‬لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬الدكتور‭ ‬سفين‭ ‬هافركامب‭ ‬إن‭ ‬حكة‭ ‬فروة‭ ‬الرأس‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬المزعجة‭ ‬والمحرجة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ترجع‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة‭.‬ وأوضح‭ ‬طبيب‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬التغذية‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭ ‬تعد‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬حكة‭ ‬فروة‭ ‬الرأس؛‭ ‬حيث‭ ‬تتسبب‭ ‬الحميات‭ ‬القارسة‭ ‬والتغذية‭ ‬النباتية‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الجسم‭ ‬لمعادن‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭ ‬الحديد‭ ‬والزنك،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ […]

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