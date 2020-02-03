لماذا توقف واتساب عن الملايين؟

2020/02/03 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬ بدأ‭ ‬تطبيق‭ ‬المحادثة‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬واتساب‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬وقف‭ ‬خدماته‭ ‬على‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬أندرويد‮»‬‭ ‬و‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬نسخ‭ ‬قديمة‭ ‬من‭ ‬نظامي‭ ‬التشغيل‭.‬ وبموجب‭ ‬ذلك‭ ‬توقفت‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الهواتف‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظام‭ ‬أندرويد‭ ‬2‭.‬3‭.‬7‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الهواتف‭ ‬بنظام‭ ‬8‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬قبلها‭.‬ وأوصت‭ ‬‮«‬واتساب‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لـ‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬هواتف‭ ‬أندرويد‭ ‬بنظام‭ ‬4‭.‬0‭.‬3‭ ‬أو‭ […]

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