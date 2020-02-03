برشلونة يهزم ليفانتي في الدوري الإسباني بثنائية فاتي

2020/02/03 | 01:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يفوز على ليفانتي بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري الإسباني

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