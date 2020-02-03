النجف تتصدر تظاهرات الجنوب رفضاً للتكليف الوزاري والأمم المتحدة تأمل بانفراج الأزمة

2020/02/03 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬كربلاء‭ – ‬عامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ شهدت‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬الاحد‭ ‬احتجاجات‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬شباب‭ ‬غاضبون‭ ‬مناهضون‭ ‬للحكومة،‭ ‬رفضاً‭ ‬لتكليف‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأسبق‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬علاوي‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬والشلل‭ ‬السياسي‭.‬ وأعلن‭ ‬عن‭ ‬تسمية‭ ‬علاوي‭ ‬رئيساً‭ ‬للوزراء‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬توافق‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬فيما‭ ‬عد‭ […]

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