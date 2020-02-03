2020/02/03 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تتصدر‭ ‬قضية‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خطابات‭ ‬رؤساء‭ ‬الحكومات‭.‬وبات‭ ‬أي‭ ‬زعيم‭ ‬سياسي‭ ‬يستهل‭ ‬خطابه‭ ‬أو‭ ‬مشروعه‭ ‬بالدعوة‭ ‬لضرب‭ ‬الفاسدين‭ .‬ وتمر‭ ‬الأيام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬العراقيون‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬طبقة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الفاسدين‭ .‬ دائما‭ ‬لغة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬تأخذ‭ ‬صيغة‭ ‬مستقبلية‭ ‬لن‭ ‬يصل‭ ‬أحد‭ ‬إلى‭ ‬زمن‭ ‬تطبيقها‭ .‬لا‭ ‬توجد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعبة التغطية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعبة التغطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).