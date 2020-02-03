اصابة شخصين في الهجوم الارهابي في لندن

2020/02/03 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬إصابة‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬‮«‬ارهابي‮»‬‭ ‬بواسطة‭ ‬سكين‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬للتسوق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬بجنوب‭ ‬لندن‭ ‬الأحد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬مقتل‭ ‬المهاجم‭.‬ وأكدت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬برصاص‭ ‬الشرطة‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬ستريتهام‭ ‬هاي‭ ‬رود‭ ‬قد‭ ‬توفي‮»‬‭.‬وتابعت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تجري‭ ‬تقييما‭ ‬للأوضاع،‭ ‬متحدثة‭ […]

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