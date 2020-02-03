برشلونة يتخطى ليفانتي بثنائية في الليغا

2020/02/03 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق برشلونة، الانتصار بنتيجة (2-1)، خلال مواجهة ليفانتي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.

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