2020/02/03 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، بحصر التظاهرات في ساحة الصدرين، فيما اكد بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يطلب حصر التظاهرات في ساحة الصدرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يطلب حصر التظاهرات في ساحة الصدرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).