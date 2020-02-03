محمد دوير - الماركسية .. كاستنارة

2020/02/03 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_دوير واحدة من المشكلات التي واجهت الماركسية منذ ظهورها منتصف القرن التاسع عشر وحتي اليوم ، أنها تم تصنيفها بوصفها جيش نظري مسلح ضد الرأسمالية والرأسماليين، وبالتالي ضد قطاع من البشر، فأصبحت كيان مضاد أو معسكر ينضوي تحت لوائه مجموعات من الناس في مواجهة مجموعات أخري.هذا الموقع الذي وضعه فيها البعض – لا أعلم بالضبط كيف تم ذلك – نقلها أو حصرها في حيز ضيق جدا نزع عنها بعدها الإنساني الشامل وقدراتها الاستنار......

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