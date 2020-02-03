محمد علاوي يوجه نداءً إلى المتظاهرين

2020/02/03 | 02:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه رئيس الحكومة الانتقالية، محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، نداءً إلى المتظاهرين.أدناه رسالة علاوي: الخشية من تفرق كلمة المتظاهرين لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة برفضهم اغلب الطبقة السياسية التي اوصلت البلد إلى هذا الحال المزري، لقد تمثلت هذه الانجازات بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات فضلاً عن اسقاط مرشحي […]

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